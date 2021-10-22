اخبار الخليج – بيت التراث المعماري يفتتح معرض «على طول مسار اللؤلؤ- إعادة تخيل البراحة» الأحد المقبل 

محمد بن مسعود - الدمام - يفتتح بيت التراث المعماري معرض «على طول مسار اللؤلؤ- إعادة تخيل البراحة»، ضمن الموسم الثقافي «أروم من الأيام» لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، وذلك يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، عند الساعة 6 مساءً، ويستمر المعرض حتى 24 ديسمبر 2021. سيكون متاحاً حضور 50% من الطاقة الاستيعابية لبيت التراث المعماري، مع الأخذ بعين الاعتبار للإجراءات الإحترازية، وقواعد التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات.
يستعرض المعرض رؤية شاملة عن مشـاريع الطلاب من الاسـتوديو الزائر، خريف 2020 مدرسـة أوسـلو للعمارة والتصميم في مشـاريعهم، حيث اسـتقصى طلاب مدرسـة أوسـلو للعمارة والتصميم احتمالية العمارة للأماكـن العامـة المؤقتـة غيـر المخططـة وغير المفعّلة في «البراحـات»، من خلال تصميم برسـتي معاصر، وبناءً على أبحاثهم عن الحياة العامة في المحرق. سـواء كانت المشـاريع المقترحـة مؤقتـة أم دائمـة، فهـي تشـارك في النظام المعماري والحياة والأنشـطة غير الرسـمية للمدينة، إن كانت بين المعالم الأثرية لمسـار اللؤلؤ أو على شـاطئ البحر.
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