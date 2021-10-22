اخبار الخليج – عمارة بن مطر تفتتح معرض «الحوتة التي ابتلعت القمر» الأحد المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - تقيم عمارة بن مطر- ذاكرة المكان، معرض للفنان جعفر العريبي، بعنوان « الحوتـة التـي ابتلعـت القمر»، وذلك ضمن الموسم الثقافي « أروم من الأيام» لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، عند الساعة السابعة مساءً. ويستمر المعرض حتى 25 ديسمبر 2021. سيكون متاحاً حضور 50% من الطاقة الاستيعابية لعمارة بن مطر، مع الأخذ بعين الاعتبار للإجراءات الإحترازية، وقواعد التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات.

يستلهم الفنان جعفر العريبي فكـرة المعـرض من حكاية طفولة مطبوعة في ذاكرته، تأتي على شكل سلسـلة من الرسـوم المحفورة متعددة الخامات، و تروي مشـاهد استعاد تخيل تاريخهـا، تجمـع بين الفولكلور البحريني وأحداثـًا إقليمية موثقة، مع بعـض التأملات النقدية للفنـان نفسـه.

يذكر أن الفنان جعفر العريبي، شارك في العديد من المعارض على الصعيد المحلي والدولي ، كما له حضور واسع في عدد من الإقامات الفنية في باريس ولندن ونيويورك، ونال على العديد من الشهادات التقديرية والجوائز، كجائزة الدانة عن عمله «توازن بيئي»، في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته 46.