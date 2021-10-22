محمد بن مسعود - الدمام - أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية، الشيخ سعد الخثلان، حكم من دخل إلى المسجد أثناء صلاة الجمعة وتم رفع الآذان الثاني للصلاة.
وأبان في مقطع فيديو نشره على موقع “تويتر”، أنه يستحب أداء المصلين ركعتين، من دون أن يردد الآذان خلف المؤذن.
وأضاف “الخثلان”، أن الترديد خلف المؤذن مستحب أما صلاة ركعتي السنة فهو واجب، من هنا فأداء الركعتين مقدم عن الاستماع إلى الآذان.
كانت هذه تفاصيل خبر دخل إلى المسجد أثناء الأذان الثاني للجمعة هل يستمع أم يصلي الركعتين؟.. “الخثلان” يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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