برنامج ريف: 3 خطوات للتقديم على دعم الشموع ومواد التجميل

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج التنمية الريفية المستدامة«ريف» التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، نحو 3 خطوات للتسجيل في نشاط دعم الشموع ومواد التجميل.

وأوضح برنامج ريف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التسجيل في نشاط الشموع ومواد التجميل يتطلب إجراء الخطوات التالية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج:

1-قطاع النحل والعسل.

2-نشاط منتجات النحل والعسل .

3- شموع ومواد التجميل والعناية بالبشرة.

جاء ذلك ردا على استفسار إحدى المستفيدات عبر الحساب الرسمي لبرنامج ريف: « أريد التقديم على نشاط دعم الشموع، أين أجدها في دعم منطقة المدينة المنورة».

ويدعم برنامج ريف الأسر المنتجة يتم بموجب نتائج الأهلية شهريًا، بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

شروط الحصول على دعم ريف

وكانت منصة ريف، أوضحت شروط الحصول على دعم الريف التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الأسر المنتجة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

- ألا يقل عمره عن 22 عامًا.

- أن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

- أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

- يجب ألا يتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي.

- لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاثة برامج فقط.

- يجب أن تمتلك حسابًا بنكيًا.

خطوات التقديم

وكشف البرنامج آلية التسجيل للحصول دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغطس على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املء كل البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف.

- أدخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

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