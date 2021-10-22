وزير الداخلية: المشاركة في معرض جيتكس تميزت بإبراز التقدم الرقمي للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن مشاركة الوزارة في معرض جيتكس للمرة السابعة، تميزت بإبراز الجانب التقني الذي تقوده رؤية المملكة 2030.

وقال وزير الداخلية –عبر تويتر- : «تميزت مشاركة وزارة الداخلية للمرة السابعة في معرض جيتكس، بإبراز التقدم الرقمي لبلادنا والذي تقوده رؤية المملكة 2030».

وتابع قائلا «نجاحات مستمرة وملموسة في توظيف التقنية لخدمة المواطن والمقيم والزائر».

يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس بدبي بـ«حلول تقنية لوطن آمن».

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