هل توجد عروض على تذاكر الطيران؟.. «الخطوط السعودية» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الخطوط السعودية أنه لا توجد عروض على تذاكر الطيران في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على أسعار مميزة عند الحجز المبكر؛ حيث جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل فيه عروض على التذاكر؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يمكنك الحصول على أسعار مميزة عند الحجز المبكر، كما نسعد بالاشتراك معنا في النشرة الإلكترونية لمعرفة العروض الجديدة وذلك عبر زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

وأضاف: «للحجز والأسعار ومعرفة جدول الرحلات والإمكانيات المتاحة يرجى زيارة موقعنا»، متابعًا: «لمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

وأتم: «تم ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق توكلنا محصن أكمل جرعات لقاح كورونا / معفي للرحلات الداخلية لذا يجب التحقق من صحة رقم الهوية وتاريخ الميلاد لتتمكن من إصدار بطاقة صعود الطائرة».

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