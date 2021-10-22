ما هو الإجراء الصحيح للتعامل في حال وجود دفعات مرفوضة ؟.. حساب المواطن يجيب

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج حساب المواطن الإجراء الصحيح في حال وجود دفعات مرفوضة من الحساب البنكي للمستفيد، موضحًا الإجراءات المطلوبة في حال كان هناك دفعة حالتها مدفوعة؛ لكنها لم تصل إلى حساب المستفيد.

وأوضح حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني أن الدفعة المرفوضة تعني: «تم تحويل مبلغ الاستحقاق ولكن لم يتم إيداعه لحساب المستفيد بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي».

وتابع حساب المواطن أنه في حال وجود دفعة مرفوضة لن يتم صرف اي مستحقات مالية مستقبلا لوجود مشكلة في الحساب البنكي.

حل مشكلة الحساب البنكي

وأكد برنامج حساب المواطن أن في هذه الحالة يمكن مراجعة البنك لحل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري، بعد التأكد من حل مشكلة الحساب ثم اتباع الخطوات التالية:

1- قم بالدخول إلى حسابك في البوابة الإلكترونية

2- الضغط على «حالة الاستحقاق».

3- اضغط على أيقونة «تأكيد الحساب البنكي»

تغيير الحساب البنكي

وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال وجود دفعات مرفوضة يمكن تغيير الحساب البنكي في البوابة الالكترونية عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى حسابك والضغط على «تعبئة/استكمال الطلب».

اضغط على «بيانات الحساب البنكي».

قم بتغيير رقم الايبان الخاص بحسابك البنكي في خانة «رقم الحساب البنكي».

قم بتأكيد رقم الايبان الخاص بحسابك البنكي في خانة «تأكيد رقم الحساب البنكي».

اضغط على أيقونة «حفظ».

الدفعات المدفوعة التي لم تصل الحساب

وأضاف حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني أن في حال كانت هناك دفعة حالتها مدفوعة؛ لكنها لم تصل إلى الحساب البنكي للمستفيد، فيجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المستفيد والضغط على «حالة الاستحقاق».

اضغط أيقونة «تقديم شكوى على الدفعة الحالية».

أو اضغط على اضغط لمشاهدة الدفعات السابقة في حال رغبتك تقديم شكوى على دفعات سابقة.

3-الضغط على «تقديم شكوى» على الدفعة المحددة.

4-قم باختيار نوع الشكوى «دفعة لم تستلم».

5- سيظهر لك التالي:

-تعريف المرفقات المطلوبة وهي «كشف حساب».

-أيقونة «استعراض الملف».

6-اضغط على أيقونة «استعراض الملف» لإرفاق «كشف الحساب».

7- اضغط إرسال الشكوى لإكمال الإجراء.

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