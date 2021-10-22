الأحوال المدنية: لا توجد غرامة على عدم استلام بطاقة الهوية المجددة

الرياض - محمد عبدالله - قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا توجد غرامة على عدم استلام بطاقة الهوية عند تجديدها.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يوجد غرامة، نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره: هل هناك غرامة عند عدم استلام بطاقة الهوية المجددة منذ أسبوع؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ١٨٠ يومًا، وأن استخراج البطاقة يستغرق بحد اقصى ١٤ يومًا وتصل للعميل رسالة نصية عند وصول البطاقة.

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