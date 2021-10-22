الصحة: تسجيل حالة وفاة واحدة و51 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548162 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537208 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8774 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى ( 45039526 ) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أشاد يوم الثلاثاء الماضي، بالدور الفاعل للوعي المجتمعي والتعاون الذي أبداه أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، الذي انعكس إيجابًا في ارتفاع أعداد المحصنين في المملكة.

وذكرت وزارة الصحة في وقت سابق، إن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.

كما أوضحت أن من فوائد الجرعة الثاني للقاح كورونا، ما يلي: انخفاض احتمالية الإصابة بالفيروس بنسبة 95%، وتقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس، وتقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى، وتقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا، وتحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح.

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