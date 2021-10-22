نشرة «عاجل».. إحباط تهريب أكثر من 5.2 مليون حبة كبتاجون.. ورياح نشطة وضباب وأتربة تؤثر على 4 مناطق اليوم

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة عاجل، عددًا من الأخبار المهمة في الشأن المحلي والدولي والرياضي، أبرزها إحباط تهريب أكثر من 5.2 مليون حبة كبتاجون مطحونة في أكياس بودرة كربونات، الشيخ الشثري يوضح أيهما أولى طاعة الزوج أم بر الوالدين، رياح نشطة وضباب وأتربة تؤثر على 4 مناطق اليوم، إصابة عضو بفريق «مسام» أثناء عمليات المسح بالحديدة، حمزة إدريس يؤكد أنه كان يكره اللعب ضد الشباب.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

إحباط تهريب أكثر من 5.2 مليون حبة كبتاجون مطحونة في أكياس بودرة كربونات

شَهِد منفذ الحديثة طريقة تهريب غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية، حيث تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنفذ من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تُعادل أكثر من 5.2 مليون حبة ضُبِطت «مطحونة» ومخبأة ضمن إرسالية وردت للمنفذ.

طاعة الزوج أم بر الوالدين أيهما أولى ؟ الشيخ الشثري يجيب

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، إن طاعة الزوج مقدمة على حق بر وزيارة الوالدين.

وأوضح الشيخ الشثري لبرنامج «يستفتونك» المذاع على قناة الرسالة، إن عقد الزواج هو عقد وميثاق غليظ كما سماه الله جل وعلا، ومن مقتضى عقد الزوجية بقاء المرأة في بيت الزوجية لا تخرج منه إلا بإذن من الزوج، إلا أن تكون قد اشترطت عليه في عقد النكاح عدم منعها من زيارة والديها.

رياح نشطة وضباب وأتربة تؤثر على 4 مناطق.. الجمعة

نبه المركز الوطني للأرصاد سكان أربع مناطق بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تشمل الحالة رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار وضبابًا يعيق الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة كل من منطقة نجران حيث توقع المركز نشاط في الرياح وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من "خباش، وشرورة، ونجران.

إصابة عضو بفريق «مسام» أثناء عمليات المسح بالحديدة

أعلن مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، اليوم الجمعة، عن إصابة أحد أعضائه بلغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية الحالي بالحديدة؛ ما أدى لبتر قدمه.

وذكر المشروع –عبر تويتر- أن عضو الفريق (26 مسام) المهندس محمد سعيد حيمد، أصيب بجروح وبتر إحدى قدميه، نتيجة انفجار لغم فردي، أثناء قيامه بعملية المسح في منطقة المسنى بمديرية الحالي.

حمزة إدريس: كنت أكره اللعب ضد الشباب لهذا السبب

اعترف نجم فريق الاتحاد السابق، حمزة إدريس، أنه كان يكره اللعب ضد فريق الشباب، بسبب الندية الكبيرة التي أظهرها الليوث في مباريات الكلاسيكو في تلك الحقبة، مشددًا على أن أبيض الرياض امتلك كوكبة من اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة.

ويترقب النمور مهمة شاقة أمام الضيف القادم من الرياض، في المباراة المرتقبة التي تُقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، لحساب الجولة التاسعة من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

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