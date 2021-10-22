استئصال اللوزتين هل يعالج «التأتأة» ؟.. المجلس الصحي السعودي يجيب

الرياض - محمد عبدالله - نفى المجلس الصحي السعودي، بعض المفاهيم الخاطئة عن التأتأة، مؤكدًا أن إزالة اللوزتين لا يعالج هذه العلة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتأتأة.

وذكر المجلس– عبر تويتر- أنه لا يوجد ما يدل على أن استئصال اللوزتين يعالج التأتأة، ونصح باستشارة إخصائي أنف وأذن وحنجرة في مثل هذه الحالات.

يُذكر أن اليوم العالمي للتأتأة، يتم الاحتفال به في اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام، وبدأ الاحتفال به منذ عام 1998، من أجل رفع مستوى الوعي العام عن حالة ملايين البشر الذين يعانون من «اضطراب الكلام/اضطراب النطق» المعروف بـاسم «التأتأة».

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