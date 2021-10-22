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بالفيديو.. إخصائية تحذر: الحجامة الخاطئة قد تسبب الوفاة

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت إخصائية حجامة، اليوم الجمعة، أن من الأضرار الطبية التي تسببها الحجامة الخاطئة الوفاة.

وقالت الإخصائية في تصريحات لبرنامج 120 المذاع عبر فضائية الإخبارية، إن بعض الأخطاء الطبية تحدث عند الخطأ في التشريط على عرق مما يسبب نزيف لأن بعض الممارسين يضعونها على أماكن خطأ مما يسبب الوفاة في بعض الأحوال.

وأشارت إلى وقوع حوادث وفاة بسبب الحجامة في السابق بالمحلات غير المرخصة، مضيفة أن من الأماكن التي لا تصلح فيها الحجامة عند العرق بالرقبة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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