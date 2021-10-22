بالفيديو.. إخصائية تحذر: الحجامة الخاطئة قد تسبب الوفاة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت إخصائية حجامة، اليوم الجمعة، أن من الأضرار الطبية التي تسببها الحجامة الخاطئة الوفاة.

وقالت الإخصائية في تصريحات لبرنامج 120 المذاع عبر فضائية الإخبارية، إن بعض الأخطاء الطبية تحدث عند الخطأ في التشريط على عرق مما يسبب نزيف لأن بعض الممارسين يضعونها على أماكن خطأ مما يسبب الوفاة في بعض الأحوال.

وأشارت إلى وقوع حوادث وفاة بسبب الحجامة في السابق بالمحلات غير المرخصة، مضيفة أن من الأماكن التي لا تصلح فيها الحجامة عند العرق بالرقبة.

اقرأ أيضا:

«الطب البديل» يحسم الجدل حول إمكانية استخراج لقاح كورونا من الجسم عبر الحجامة