طريقة غير مسبوقة.. إحباط تهريب أكثر من 5.2 مليون حبة كبتاجون مطحونة في أكياس بودرة كربونات

الرياض - محمد عبدالله - شَهِد منفذ الحديثة طريقة تهريب غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية، حيث تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنفذ من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تُعادل أكثر من 5.2 مليون حبة ضُبِطت "مطحونة" ومخبأة ضمن إرسالية وردت للمنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة إرسالية عبارة عن أكياس "بودرة كربونات" محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة على الشاحنة وحمولتها، عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية، حيث جرى إخفاء الحبوب بعد طحنها ووضعها داخل الأكياس.

وأضافت الهيئة أن طريقة التهريب التي تم إحباطها تُعد من الطرق غير المسبوقة، إلا أنه وبفضل من الله تم كشف هذه المحاولة وإحباطها. كما أوضحت أنها عملت على إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبِل الكمية داخل المملكة، وبفضل من الله تم القبض عليه وهو شخص واحد.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقًا لأحد أبرز مرتكزات استراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع، كما أكدت أنها تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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