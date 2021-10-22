81.2 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج.. والإصابات تتخطى 2.5 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، أن عدد لقاحات كورونا بدول مجلس التعاون تجاوز 81.2 مليون جرعة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,518,360) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,490,065) حالة، وإجمالي الوفيات (19,465) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (81,226,996) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

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