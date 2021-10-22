بنك التنمية الاجتماعية يجيب عن أبرز 10 أسئلة بخصوص تمويل السيارات

الرياض - محمد عبدالله - أوضح بنك التنمية الاجتماعية إجاباته عن أبرز 10 استفسارات خاصة بتمويل السيارات والمتعلقة بشروط وخطوات التقديم، وقيمة الرسوم الإدارية وطريقة السداد.

شروط تمويل السيارات

وأكد بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن شروط الحصول على تمويل السيارات تتمثل فيما يلي:

1-أن يكون طالب التمويل سعودي/ ــــــة الجنسية.

2-ألا يقل العمر عن 18 عامًا هجريًا ولا يزيد على 60 عامًا.

3-ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر.

4-ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال.

5-أن يقدم طالب التمويل ضمانًا مقابل التمويل.

6-اجتياز الفحص الائتماني.

7-ألا تتجاوز مدة التمويل 60 شهرًا.

8-وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

9-عدم وجود مخالفات مرورية.

10-التسجيل في إحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة.

11-التأمين على المركبة.

ويمكن التقديم على تمويل السيارات من خلال بوابة بنك التنمية الاجتماعية واستكمال مراحل الطلب «الدخول عبر النفاذ الوطني – تجاوز الفحص الائتماني – تقديم الضمان – استكمال رفع المستندات المطلوبة - مصادقة جهة العمل بواسطة بوابة الجهات الحكومية».

ووفقا للبنك فإن تمويل السيارات يشمل الموظفين بالقطاعين العام والخاص، على ألا يتجاوز الدخل 14,000 ريال .

قيمة الرسوم الإدارية

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن قيمة الرسوم الإدارية للحصول على تمويل السيارات لا تتجاوز 4000 ريال ويتم اضافتها الى القيمة الاجمالية للتمويل.

وأضاف البنك أن المركبة الممولة باسم البنك ويلتزم العميل بالتأمين على المركبة طوال مدة التمويل، ولا يتم تمويل أي مركبة غير مدرجة ويتم تحديث أسعار وأنواع السيارات المدرجة والمعتمدة من قبل البنك بشكل دوري حسب توفرها لدى الوكلاء.

العمل بتطبيقات توجيه المركبات

وأشار البنك إلى ضرورة العمل بإحدى التطبيقات 8 ساعات يوميًا بعد استلام السيارة وعلى أن تكون 4 ساعات على الأقل وقت الذروة ما بين الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، وأما يومي الجمعة والسبت تبدأ ساعات الذروة من 12 مساءً وحتى 12 صباحًا.

التعثر في السداد

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن في حالة التعثر في السداد، سيتم استكمال إجراءات وألية تصعيد الجهود التحصيلية المعتمدة بالبنك قبل التسجيل كمتعثر في «سمة» حتى الوصول لآخر مراحل التصعيد والمطالبات القانونية.

ووفقا للبنك فأن حد التعثر لا يتجاوز 30 ألف ريال غير شاملة فواتير الخدمات، لافتا إلى ضرورة التأمين الشامل على السيارة كأحد اشتراطات التمويل طوال فترة التمويل.

اقرأ أيضا:

بنك التنمية الاجتماعية: الموظف الحكومي يمكنه كفالة شخصين

«التنمية الاجتماعية» يحدّد شروط الحصول على تمويل الترميم