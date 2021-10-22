اختيار سنغافورة أفضل ميناء في العالم

جرى اختيار سنغافورة للمرة الأولى "أفضل ميناء عالمي" الأسبوع الجاري،حسبما اعلنت السلطات في

الدولة اليوم.

وقالت الهيئة البحرية والموانئ السنغافورية إن الجائزة التي تم الإعلان عنها في وقت متأخر من أمس الخميس بعد تصويت من جانب شركات الشحن واللوجستيات، تقر بدور الدولة المدينة في "الحفاظ على سلاسل

الإمداد العالمية جارية" خلال جائحة فيروس كورونا.

واضطرت الكثير من مناطق التصنيع الأسيوية لخفض الإنتاج في الشهور الأخيرة جراء قيود فرضتها الحكومات ترمي إلى إبطاء انتشار الفيروس.

وبدورها أعلنت المصانع في أوروبا ومناطق أخرى خفض الإنتاج جراء تراجع توريد المكونات من آسيا، رغم أن الصادرات من سنغافورة تباطأت في الشهور الأخيرة.

وتعرضت سلاسل الإمداد أيضا لعراقيل أوائل العام الجاري جراء السفينة التي جنحت في قناة السويس وسدت المجرى الملاحي .

تعمل سنغافورة على توسيع وتحديث منشآت مينائها التي، بحسب مجلس الشحن العالمي، كانت ثاني أكبر منشآت في العالم بعد ميناء شنغهاي فيما يتعلق بالحجم في .2020

تقع سنغافورة في نهاية شبه الجزيرة الماليزية حيث يلتقي مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي، وهي ممر الشحنات التي تتحرك من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط إلى الصين واليابان، وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادات في العالم على الترتيب .