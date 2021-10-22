شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش التقرير السنوي لمركز تطوير الزراعة المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية

- مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1442هـ.

- مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441/1442هـ،

- مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1441/1442هـ

يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة والتي تعقد -عبر الاتصال المرئي- حيث يستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها مناقشة التقارير السنوية لعددٍ من الجهات الحكومية، ومذكرات التفاهم والتعاون في عددٍ من المجالات، كما يصدر قراراته تجاه عددٍ من الموضوعات.

ويستعرض المجلس خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي تعقد الاثنين المقبل تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة خلال العام المالي 1441/1442هـ، كما يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1442هـ.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1441/1442هـ، الذي يتضمنه تقريراً من لجنة المياه والزراعة والبيئة، فيما يناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1441/1442هـ.

وضمن الموضوعات التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة يصوت المجلس على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تضمنتها وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء، وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر حكومة بين المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.

وفي جلسة المجلس العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي تعقد الثلاثاء المقبل، يصوت المجلس على قرارٍ تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك حين تستعرض لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، كما يناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1441/ 1442هـ، فيما يستعرض المجلس تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1441/1442هـ.

ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال جلسته الخامسة، تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1441/1442هـ إثر تقرير قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات قدمتها لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1441/1442هـ، فيما يناقش من جهةٍ أخرى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام التسجيل العيني للعقار.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله يطلع المجلس على تقريرين مقدمين من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة، ومشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب.

وخلال جلسة المجلس العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يصوت المجلس على عددٍ من التوصيات تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1442هـ، بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير، فيما تستعرض لجنة التجارة والاستثمار وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441/1442هـ.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي 1441/1442هـ، ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء خلال العام المالي 1441/1442هـ، كما تقدم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها المقدم حيال التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441/1442هـ.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقريرين من لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم متعلقة بالمشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، والمعاملة المتعلقة بانضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبو ستيل"، فيما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.