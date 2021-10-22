محافظات اليمن الان – الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية
ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، مدعوماً بضعف الدولار، في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1792، بحسب رويترز.
دولارا.
ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.7% إلى 24.30 دولار للأوقية، في طريقها لخامس أسبوع من المكاسب على التوالي. وقفز البلاتين 0.9% إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 2011.59 دولار.
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