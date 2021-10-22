في يومها العالمي.. “المجلس الصحي”: استئصال اللوزتين لا يعالج “التأتأة”

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
أوضح “المجلس الصحي”، بعض المفاهيم الخاطئة عن التأتأة، مؤكدًا أن استئصال اللوزتين لا يعالج هذه العلة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتأتأة. وقال”المجلس الصحي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، أنه لا يوجد ما يدل على أن استئصال اللوزتين يعالج التأتأة، ونصح باستشارة إخصائي أنف وأذن وحنجرة في مثل هذه الحالات. يُذكر أن اليوم العالمي للتأتأة، يتم الاحتفال به في اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام، وبدأ الاحتفال به منذ عام 1998، من أجل رفع مستوى الوعي العام عن حالة ملايين البشر الذين يعانون من “اضطراب الكلام/اضطراب النطق” المعروف بـاسم “التأتأة”.
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