محمد بن مسعود - الدمام - علق عدد من مستخدمي وسائل التواصل الأمريكيين على سلوك الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على أثر الاجتماع الذي عقده مع ناخبين في برنامج “اجتماع المدينة العامة”.
وحلل المستخدمون سلوك بايدن على وجه الخصوص عندما قرأ مقدم الجلسة سؤالاً حول معدل التضخم في الولايات المتحدة، فقام عندها رئيس البيت الأبيض بثني مرفقيه، وشد قبضتيه ووقف في هذا الوضع لمدة خمس عشرة ثانية تقريبًا.
وانتشرت تلك اللقطات للرئيس بايدن بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت ردودا متنوعة من قبل المعلقين.
حيث كتب أحد المتابعين على تويتر واسمه هالويين دون ديزل، في تعليق على الموضوع، أن طفله “يفعل الشيء نفسه عندما يريد استخدام المرحاض”، كما غرد تيلداموس ساخراً أنه “ربما يكون فقد ذاكرته العضلية لأنه اضطر إلى إلقاء خطابين كاملين في اليوم”.
وبدا أن تصرف الرئيس الأمريكي قد أثار كثيراً من الانتقادات، حيث قام أيضا العديد من القراء بتحميل الصور التي يُقارن فيها بايدن بلعبة جندي، أو متزلج، أو رجل طائر.
وجاءت هذه الانتقادات على خلفية لقاء عقده الزعيم الأمريكي مع الناخبين، أمس، في برنامج اجتماع المدينة العامة، وذلك على شبكة “سي إن إن”.
كانت هذه تفاصيل خبر بقبضة اليدين… ردة فعل للرئيس الأمريكي تثير تساؤلات… فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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