شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 941 سيارة تالفة من أحياء الحدود الشمالية في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية 941 من السيارات التالفة والمهملة في مختلف الأحياء السكنية والطرقات الرئيسة في مدن ومحافظات المنطقة، خلال الشهرين الماضيين .

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية لبرنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، لافتة إلى أهمية دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بهذا الشأن من خلال الاتصال بالهاتف الموحد لتلقي البلاغات "940"، إضافة إلى أهمية دوره في التعاون مع الجهات المختصة من خلال حفاظه على البيئة والمجتمع ونشر السلوك الإيجابي بين أفراده.