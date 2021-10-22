شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء إيمانية آمنة في أول جمعة بعد رفع الطاقة الاستيعابية بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدت جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم صلاة أول جمعة بعد رفع الطاقة الاستيعابية حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي بفتح (50) باباً للدخول والخروج، وتهيئة جميع المصليات بالمسجد الحرام، وتقديم الخدمات والتسهيلات لقاصديه من المصلين والمعتمرين، ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة.

وكثفت الإدارة العامة للتوسعة الشمالية جهودها بعد الاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة والتي تم تفعيلها، بعد إزالة ملصقات التباعد الجسدي بين المصلين، حيث أشرفت الإدارة على تعقيم وغسل وفرش المصليات وتعطير السجاد، وتوفير حافظات ماء زمزم المبارك.