محمد بن مسعود - الدمام - أكد عدد كبير من جمهور نادي ضمك، أن صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليست صعبة على لاعبي الفريق الذين قدّموا مستويات كبيرة، ونتائج أكبر خلال الجولات السابقة، وكانت كفيلة لتجعل الفريق وصيفاً حتى ساعة إعداد هذا الخبر. وقالوا: لا نقبل إلاّ أن يكون الفريق في صدارة دوري المحترفين، ويواصل تألّقه سواء أمام الفرق القوية أو المتوسطة أو المتواضعة فنياً، وننتظر تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، في مباراة اليوم التي ستقام ضمن مباريات الجولة التاسعة، وتجمع ضمك (15) نقطة، بالحزم (10) نقاط، ويحتضنها ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، عند الساعة 6:20 مساء. وأضافوا، نطالب جماهير فارس الجنوب بالحضور والمؤازرة والتشجيع، كعادتهم للظفر بنتيجة المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه جمهور «ضمك» قبل مواجهة الحزم: لا نقبل إلاّ بصدارة دوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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