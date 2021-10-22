اخبار الخليج – فاطمة المتوج: ضد عمليات السمنة.. ولا توجد دراسة تثبت فعالية حوارق الدهون!

محمد بن مسعود - الدمام - فاطمة المتوج مدرب معتمد في الحمية الغذائية حاصلة على شهادة دبلوم في التغذية الرياضية، استراتيجيتها في الأنظمة هي تغيير العادات الغذائية الخاطئة، وعدم اتباع حمية قاسية والابتعاد عن أساليب الحرمان، لحياة عنوانها السعادة، النشاط والصحة، تسعى لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتحرص على ان تبين أهمية التغذية السليمة والرياضة لصحة الانسان.

متى بدأتي بالتدريب وكيف كانت بداياتك؟

بدأت في عام 2014 كمساعد مدرب في أكاديمية «سوبر سكور» كنت أعمل على تمارين الأحماء للأطفال بالإضافة إلى توجيه نصائح لمن يعاني من السمنة منهم واعطائهم جدول مناسب لخسارة الوزن.

ما الذي يميز فاطمة عن باقي المدربين؟

الواقعية، فأنا أصمم النظام الغذائي المناسب للمشترك، وأحفزه وأقدم له المساعدة بقدر المستطاع ولكن الباقي على المشترك والتزامه فأجعل من المشتركين أشخاص معتمدين على أنفسهم ولا يحتاجون إلى مدرب طوال حياتهم.

كيف تحفزين المشتركين؟

اولًا من اللازم أن يقتنع المشترك أن التزامه في النظام الذي صممته له ليس فقط لخسارة الوزن أنما لصحة أفضل فمن دون تغذية سليمة ورياضة لن تتمكن من تكملة حياتك بصحة جيدة، ثانيًا أضرب لهم المثل فيمن الخليج 365 وخسروا وزن وتغيرت حياتهم للأفضل، مع خلق طاقة إيجابية في روحهم وتعليمهم كيف يبنون الإرادة لأنفسهم.

ما هي أكثر فئة عمرية تشترك عندك؟

تتراوح الأعمار ما بين الست أعوام إلى ثلاثون عامًا، ولكن تكثر فئة المراهقين، وذلك يعود إلى وصول المراهق إلى مرحلة من النضج والوعي واتخاذ القرار في تغيير أسلوب حياته.

ما الذي يعيق الشخص أمام تحقيق أهدافه؟

وضع أهداف غير واقعية وقصيرة المدى، مثل خسارة ٢٠ كيلو في شهر واحد! يجب وضع هدف واضح ودائم، الرياضة أسلوب حياة، الانسان الطبيعي يجب أن يتحرك على الأقل ٣٠ دقيقة يوميًا، بالإضافة إلى التغذية السليمة لأن الصحة معتمدة على ما يتم تناوله من أطعمة، سواء أمراض المناعة، مشاكل البشرة، نقص الحديد، ونقص فيتامينات هذا كله يعود للتغذية، كما أن البيئة المحيطة تؤثر بشكل مباشر فوجود أشخاص سلبيين يؤثر سلبًا على تحقيق الأهداف والثقة بالنفس، ويجعل منك شخص محبط، يقارن نفسه بالآخرين، لا يسعى للأفضل.

مفهوم الحياة الصحية بنسبة لك؟

حياة الأنسان الطبيعي هي بحد ذاتها حياة صحية من اللازم أن يكون الأنسان صحي! الحياة الصحية ليست بشي جديد، خلقنا الله لنحافظ على صحتنا وعلى الجسد الذي وهبنا.

هل تفكرين بافتتاح أكاديمية متخصصة بالتغذية وتخفيض الوزن؟

نعم، هناك خطة مستقبلية لافتتاح أكاديمية ولكن أحتاج لأن أتعمق أكثر في مجالي، بالإضافة إلى انشغالي في دراسة أمور أخرى.

كيف يحدث تراكم الدهون؟

يحدث تراكم الدهون عند تناول الأنسان الطعام فوق طاقة جسمه، لأجسامنا طاقة استيعابية من السعرات الحرارية، والسعرة الحرارية هي وحدة قياس كمية الطاقة في الطعام، والتي من خلالها يتمكن جسم الإنسان من الحركة والقيام بمختلف الأنشطة في حياته اليومية، فعندما نتناول الطعام في ظل احتياجنا تمتلئ الخلايا الدهنية في أجسادنا، ولكن عند تجاوز العدد المسموح من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي ومستمر يؤدي ذلك إلى تكوين خلايا دهنية جديدة وامتلاءها، ويجب أن نضع في عين الاعتبار أن عندما يخسر الانسان وزنه الزائد فأن الخلايا الدهنية لا تتلاشى بل تتفرغ من الدهون وتبقى موجوده.

ما سبب ثبات الوزن بالرغم من اتباع حمية؟

في الحقيقة هناك عدة أسباب لثبات الوزن، منها احتباس الماء، فعند خسارة الدهون تمتلئ الخلايا الدهنية بالماء بدلًا من الدهون فعلينا أن نشرب ماء بكمية كافية للتخلص من الماء في الجسم، اهمال الوجبات، يعتقد الكثير أن عند امتناعهم عن تناول الطعام سوف يخسرون الوزن وهذا معتقد خاطئ دون شك لأن الجسم اذا لم يأخذ حاجته من الطعام تتعطل عملية الحرق، وايضًا أتباع نظام غذائي غير مناسب، وعدم تناول البروتين والألياف بكمية كافية، والبعض يتناول أطعمة صحية لكن بكمية كبيرة أو مفتوحة، فمراعاة الكمية أمر مهم جدًا فالأطعمة الصحية غير مسموحة بكميات مفتوحة لأنها تحتوي ايضا على سعرات حرارية كسائر الأطعمة، أو الالتزام بنظام غذائي دون الرياضة وهي عامل أساسي في خسارة الوزن و الاستمرار على نوع واحد من التمرين دون زيادة شدته، عدم أخذ قسط كاف من النوم خلال ساعات الليل، تؤدي قلة النوم إلى خلل في الهرمونات وتلعب الهرمونات دورًا مهما في خسارة الوزن وللأمراض الوراثية تأثير في الثبات وتكيس المبايض والغدة الدرقية أيضًا وفي حال التأكد من عدم موجود كل هذه الأسباب نلجأ لعمل فحص دم شامل للتأكد من فيتامين «د» والمعادن، واخيرًا الحالة النفسية للشخص لها دور في ثبات الوزن.

من هم الاشخاص المرشحين لإجراء عمليات السمنة؟

أنا ضد هذه العمليات، في الواقع بعد العملية تحتاج إلى الالتزام في نظام غذائي صارم وتمارين رياضية لتحافظ على نتائج العملية، فلماذا نلجأ إليها ولا نلتزم في نظام مناسب منذ البداية؟ بالإضافة أن نسبة نجاحها قليلة ومن الممكن ان تؤدي إلى الوفاة، وهناك مضاعفات عديدة تحدث بعد العملية كنقص في الفيتامينات وتساقط الشعر وشحوب البشرة، وترهلات تحتاج إلى عملية أخرى لشدها، هل سيبقى الأنسان ما بين العمليات بدلًا من تغيير عقليته اتجاه التغذية والصحة؟ فلنبتعد عن اللجوء لحلول سريعة ونتائجها غير مرضية.

ما الفرق بين نزول الوزن وفقدان الدهون؟

عندما ينزل الوزن في الأشهر الأولى يفقد الجسم الكثير من الماء فنرى تغيير كبير في رقم الميزان، وتغيير بسيط في الجسم، أما خسارة الدهون هي ما نراها فعليًا في تغيير شكل الجسم والمقاسات، فالوزن مجرد رقم.

إذًا لا يوجد وزن مثالي؟

يوجد وزن مثالي ولكن هناك اشتراطات معينة، وليست قاعدة تُطبق على الجميع، هذا يعود لشكل الجسم، من الممكن أن نرى شخصان بنفس الوزن ولكن أجسامهم مختلفة تماما بسبب اختلاف نسبة الدهون والعضلات في الجسمين، فعندما يكون الأنسان راضي عن شكل جسمه وسليم من كل الأمراض يعتبر هذا وزنه المثالي.

ما مدى فعالية حوارق الدهون؟

ليس لها أي فعالية! لا يوجد شيء يُشرب او يُؤكل لحرق الدهون ولا وجود لأي دراسة تثبت ذلك جميعها أشياء تجارية وكلام فارغ بدون نظريات عملية، تريد أن تحرق دهون؟ ألتزم بنظام غذائي مناسب وتمارين رياضية.

ما هو أنسب حل للتغلب على العادات الغذائية السيئة؟

مجتمعنا أعتاد على تناول كميات كبيرة من الاطعمة والاكل حد الشبع، واقتران التجمعات والمناسبات بتناول الطعام، في الحقيقة لا يمكننا أن نتغلب على هذه العادات بشكل كامل ولكن بوجود الثقافة يمكننا ان نوازن ونأكل باعتدال دون حرمان.

وجهي نصيحة لأولياء الأمور في تغذية الاطفال المصابين بالسمنة؟

عدم اتباع نظام غذائي للأطفال إلا تحت أشراف مختص ليتناسب مع عمره وحالته الصحية، فلا يمكن لأولياء الامور تطبيق انظمة الكبار لأطفالهم، وهناك حلول بسيطة في المنزل من خلال تقليل الكميات وتعليم الطفل من الاساس على التغذية السليمة دون حرمان، وفي الوقت الحالي الكثير من اولياء الامور اتجهوا نحو تطبيق الانظمة الصحية في بيوتهم وذلك بسبب الثقافة.

برأيك لماذا تكثر حالات السمنة في مجتمعنا؟

البيئة التي نعيش فيها هي السبب الأول ولا نضع اللوم على الوالدين لأن هذه عادات وتقاليد متوارثه، لا نراقب نظامنا الغذائي ولا نهتم في صحتنا إلا بعد ما نصيب بأمراض مزمنة كالسكر والضغط، فلماذا لا نهتم منذ البداية؟ تنظيم الأكل ليس فقط لنخسر وزن نحن ننظم اكلنا لصحتنا، ينقصنا بالفعل ثقافة ان الرياضة والطعام الصحي لصحتنا ليس لشيء آخر فما نأكله يؤثر على صحتنا بشكل مباشر.

لقاء طالبة الاعلام أمينة الصايغ – بجامعة البحرين