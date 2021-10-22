ولي العهد: سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.. ونؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدر التنافسية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو عن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، والتي من المقرر أن تستضيفها المملكة، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2021م، وذلك في العاصمة الرياض.

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الفيديو الذي نشرته وزارة الخارجية، إننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة، مضيفًا أن هناك برنامج الرياض الخضراء لتشجيرا ملايين الأشجار في مدينة الرياض مما سوف يؤثر على درجة الحرارة بين واحد إلى أربع درجات مئوية على مستوى الغبار، وكذلك توجد محميات ضخمة لتحسين الوضع البيئي بالمدينة، وأيضا سيتم الإعلان لاحقا عدة مشاريع بالرياض.وأضاف ولي العهد، نؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدر التنافسية، ويطلق شرارة الابتكار، وخلق الملايين من الوظائف، لافتًا الجيل الصاعد في المملكة وفي العالم يطالب اليوم بمستقبل أنظف وأكثر استدامة ونحن مدينون لهم بتقديم ذلك.

وأوضح “بن سلمان”، أنه سيتم زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، كما نسعى بالشراكة مع الأشقاء في حول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية .