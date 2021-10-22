مليونير يعاقب موظفي بنك بطريقة غريبة… يا ليتهم لم يطلبوا منه ارتداء الكمامة

محمد بن مسعود - الدمام - استشاط مليونير صيني غضبا حين طلب منه موظفو بنك أن يرتدي الكمامة قبل أن يدخل، واعتبر ذلك إهانة له وقرر معاقبتهم.

الواقعة شهدها بنك “شنغهاي” حيث طلب حارس الأمن من المليونير ارتداء الكمامة باعتباره إجراءً احترازيا في إطار مواجهة جائحة كورونا التي تعصف بالعالم، لكن المليونير غضب من هذا الطلب.

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ونتيجة لهذا الغضب قرر المليونير أن يعاقب جميع الموظفين بعقاب غريب، حيث أجبرهم على سحب 5 ملايين يوان من رصيده وجعلهم يعدون هذا المبلغ ورقة ورقة، وفقا لموقع “ديلي ستيار”.

ونظرا لأن هذا المبلغ هو الحد الأقصى المسموح بسحبه في اليوم، توعد المليونير موظفي البنك بأنه سيعود يوميا لتكرار نفس الأمر حتى ينتهي من سحب أمواله كلها من هذا البنك وإيداعها بنكا آخر، جزاء لهم على إهانته.

وتستعد مناطق في شمال الصين لمزيد من قيود مكافحة الجائحة بسبب موجة إصابات تثير مخاوف من تفش أوسع نطاقا، حيث تعهد المسؤولون بفرض إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس.

وأظهرت بيانات من اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 13 إصابة جديدة محلية أمس الخميس، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ 16 أكتوبر إلى 42.

وأظهرت أرقام رسمية يوم الخميس، في الصين أن أكثر من مليار شخص حصلوا على جرعتي لقاح بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

والصين هي الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم (1.4 مليار نسمة).

وتستعد الصين لاختبار عشرات الآلاف من عينات بنك الدم من مدينة ووهان كجزء من تحقيق في أصول كوفيد-19، وفقًا لمسؤول صيني، وسط دعوات متزايدة للشفافية بشأن ظهور الفيروس.

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