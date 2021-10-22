طبيب: الرجال أكثر إصابة بأمراض القلب من النساء في المملكة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أكد خالد الحبيب أمين صندوق جمعية القلب أن الرجال أكثر إصابة بأمراض القلب من النساء، حسب الدرسات العلمية في المملكة.

وأضاف خالد الحبيب خلال مداخلته على “برنامج 20” على قناة “الإخبارية” أنه عند الفئة العمرية الكبيرة في السن في الـ 60 سنة وأكثر تبدأ النساء في التساوي مع الرجل، ولكن عامة الرجال يصابون في سن أصغر من النساء.

ويعد مرض القلب الأكثر شيوعًا هو المتلازمة الإكليلية أو متلازمة الشريان التاجي (Coronary syndrome) بأشكالها المختلفة.