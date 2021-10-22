أعلنت منظمة الصحة العالمية طرد 4 موظفين لديها؛ لتورطهم في اعتداءات جنسية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم منظمة الصحة العالمية، طارق يزاريفيتش؛ اليوم الجمعة، إنه تم إنهاء خدمة 4 موظفين في المنظمة؛ لتورطهم في اعتداءات جنسية، أثناء مكافحة تفشي وباء “إيبولا” في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكانت لجنة مستقلة من الخبراء قد أجرت تحقيقاً في مزاعم الاعتداء الجنسي، من قِبل موظفي منظمة الصحة العالمية، أثناء تأدية خدمتهم في الكونغو الديمقراطية.
وتمكّن الخبراء من تحديد أكثر من 80 شخصاً كمتورطين في اعتداءات جنسية، بما في ذلك عدد من موظفي منظمة الصحة العالمية.
22 أكتوبر 2021 – 16 ربيع الأول 1443 02:47 PM
أثناء مكافحة تفشي وباء “إيبولا”“الصحة العالمية” تطرد 4 موظفين بسبب اعتداءات جنسية في الكونغو
أعلنت منظمة الصحة العالمية طرد 4 موظفين لديها؛ لتورطهم في اعتداءات جنسية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم منظمة الصحة العالمية، طارق يزاريفيتش؛ اليوم الجمعة، إنه تم إنهاء خدمة 4 موظفين في المنظمة؛ لتورطهم في اعتداءات جنسية، أثناء مكافحة تفشي وباء “إيبولا” في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكانت لجنة مستقلة من الخبراء قد أجرت تحقيقاً في مزاعم الاعتداء الجنسي، من قِبل موظفي منظمة الصحة العالمية، أثناء تأدية خدمتهم في الكونغو الديمقراطية.
وتمكّن الخبراء من تحديد أكثر من 80 شخصاً كمتورطين في اعتداءات جنسية، بما في ذلك عدد من موظفي منظمة الصحة العالمية.
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