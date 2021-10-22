طقس الخليج اليوم.. حار في الكويت وصحو إلى غائم جزئيًا في الإمارات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل » طقس الخليج اليوم الجمعة؛ حيث يتراوح طقس الإمارات من صحو إلى غائم جزئيًا ومغبرًا أحيانًا نهارًا، ورياح نشطة وأتربة مثارة على 4 مناطق بالسعودية، بينما يكون الطقس حارًا في الكويت.

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة في تقريره عن طقس السعودية اليوم، استمرار تكون الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر، ورياح نشطة وأتربة مثارة على 4 مناطق.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني في تقريره عن طقس السعودية اليوم أن السماء تكون صحوًا إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير.

طقس الإمارات

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوًاً إلى غائم جزئيًا ومغبرًا أحيانًا نهارًا، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقًا قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا مثيرة الغبار نهارًا. وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية «وام».

بينما تكون تتراوح حالة الخليج العربي من مضطرب إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 02:43 والجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

طقس الكويت

فيما أوضحت إدارة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني أن طقس الكويت سيكون مائلًا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 35 كم/ساعة .

وأضافت الأرصاد أن طقس الكويت سيكون معتدل ليلًا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

طقس البحرين

ومن المرجح أن يكون طقس البحرين صافيا نهارًا وتكون درجة الحرارة العظمى 32°م وهي مشابهة ليوم أمس، سيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 28°م وهي مشابهة لليلة أمس، وفقا لموقع «طقس العرب».

طقس قطر

بينما توقعت الأرصاد الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن يكون طقس قطر حار نسبيًا نهارًا مع غبار مثار أحيانًا يكون معتدل ساعات المساء ، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل إلى قوية السرعة على بعض المناطق خلال النهار.

رصدت الأرصاد الجوية رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مع هبات تصل ٢٥ عقدة على بعض المناطق، يرجى الحذر من إثارة الغبار وتدني الرؤية الأفقية إلى أقل من ٣ كم أحيانًا خاصة في المناطق المكشوفة.

طقس سلطنة عُمان

إلى ذلك، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عُمان أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام على معظم محافظات عمان مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة الظهيرة والمساء.

وكما توقعت الأرصاد العُمانية، احتمالية تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات الظاهرة، والبريمي، والشرقية، والوسطى، وظفار وأجزاء من سواحل بحر عُمان.

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