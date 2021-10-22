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بالفيديو.. الدكتورة الطحان: 5% زيادة سنوية في الإصابة بسرطان الثدي وهذه هي الأسباب

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الرياض - محمد عبدالله - قالت مدير برنامج مكافحة السرطان، د. فاتنة الطحان، إن معدلات الإصابة بسرطان الثدي في المملكة تزيد 5٪؜ سنويا.

وأوضحت الدكتورة الطحان، عبر برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن أسباب زياة الإصابة بسرطان الثدي ترجع إلى أن مجتمع فتى،؛ حيث إن 30 % من سكانه تحت عمر الثلاثين، وهو ما يعنى أن الفئة العمرية المعرضة أكثر للإصابة بسرطان الثدي (فوق الأربعينيات) في زيادة مع تقدم الزمن.

وتوقعت أنه خلال العشر سنوات القادمة سوف تزيد اعداد الفئة المستهدفة (فوق الأربعينات) ثلاثة أضعاف عما هي عليه الآن.

وأضافت أن السبب الرئيسي لسرطان الثدي غير معروف حتى الآن؛ لكن هناك عوامل خطورة تؤدي لارتفاع نسبة الإصابة به، مثل أسلوب الحياة غير الصحي، مثل تناول طعام غير صحي أو عدم ممارسة ، حيث أن الطعام الصحي وممارسة الرياضة تقلل نسبة الإصابة بنحو 40 %.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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