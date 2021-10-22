الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الأمريكي في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول.

وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن بأول، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

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