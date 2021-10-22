بالفيديو.. طاعة الزوج أم بر الوالدين أيهما أولى ؟ الشيخ الشثري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، إن طاعة الزوج مقدمة على حق بر وزيارة الوالدين.

وأوضح الشيخ الشثري لبرنامج «يستفتونك» المذاع على قناة الرسالة، إن عقد الزواج هو عقد وميثاق غليظ كما سماه الله جل وعلا، ومن مقتضى عقد الزوجية بقاء المرأة في بيت الزوجية لا تخرج منه إلا بإذن من الزوج، إلا أن تكون قد اشترطت عليه في عقد النكاح عدم منعها من زيارة والديها.

وعلى المرأة أن تتقرب إلى الله تعالى بطاعة الزوج، وفقًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا لم يأذن الزوج لزوجته بزيارة والديها، فإنها تحصل على الأجر كاملًا، أجر طاعة الزوج وأجر زيارة وبر الوالدين.

وأضاف الشيخ الشثري أنه في الوقت الحالي تيسرت سبل التواصل بين الناس من اتصالات هاتفية ورسائل صوتية أو نصية.

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