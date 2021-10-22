اخبار الخليج – وزير التربية يستعرض خطة إنشاء مباني أكاديمية في مختلف المحافظات

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم، النائب عبدالله الذوادي والنائب باسم المالكي، عضوي مجلس النواب، وقدم لهما عرضاً عن المشاريع الإنشائية في دائرتيهما الانتخابيتين، حيث أن خطة الوزارة الإنشائية الجديدة تشمل إنشاء مدارس جديدة وعدداً من المباني الأكاديمية في مختلف المحافظات لرفع الطاقة الاستيعابية، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة المتعددة حسب احتياجات المدارس، والتي بدأت الوزارة في إجراءاتها.

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