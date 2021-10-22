“السند” يرأس الاجتماع الدوري الثاني عشر لمديري فروع “هيئة الأمر بالمعروف”

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس:
ترأس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاجتماع الدوري الثاني عشر لمديري عموم فروع الرئاسة العامة في مختلف مناطق المملكة.
وفي بداية الاجتماع أشاد بالنجاح الذي حققه (المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه) الذي اختتم أمس.
ونوه “السند” بالحملات التي نظمتها الرئاسة العامة مؤخراً، وما لاقت من تعاون كبير من الجهات الحكومية والأهلية، مع تفاعل أفراد المجتمع.
وأكد على أهمية بذل كافة الجهود في التوعية والتوجيه، مثمناً الدعم الذي تحظى به الرئاسة من لدن ولاة الأمر، مشددًا على ضرورة الولاء وحسن الانتماء من الموظفين في الرئاسة لبلادهم وولاة أمرهم.
عقب ذلك بدأ نقاش محاور الاجتماع حيث تناول المجتمعون موضوعات متعلقة بالعمل الميداني والتوعوي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بالتخطيط والتطوير، وقد وجه معاليه بما يلزم حيالها.
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