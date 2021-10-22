أسرى "الجهاد الإسلامي" يعلقون إضرابهم بعد "رضوخ" السلطات الإسرائيلية لمطالبهم

محمد بن مسعود - الدمام - أكد نادي الأسير الفلسطيني أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون الإسرائيلية قد علقوا إضرابهم، بعد أن استجابت سلطات السجون لمطالبهم.

وحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني نشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “أسرى الجهاد الإسلامي علقوا إضرابهم عن الطعام الذي استمر لمدة تسعة أيام، بعد أن حققوا مطالبهم”.

وأوضح البيان أن الأسرى علقوا كذلك “خطواتهم النضالية التي شرعوا بها منذ ما يزيد عن الشهر”، مؤكدا أن إسرائيل “رضخت لمطالبهم”.

وبخصوص تلك المطالب، قال البيان إن أبرزها كان “وقف الهجمة المضاعفة على أسرى الجهاد الإسلامي، وإلغاء العقوبات الجماعية التي فرضت عليهم منذ عملية “نفق الحرية” البطولية، وإعادة كافة المعزولين بما فيهم من قيادات التنظيم إلى الأقسام العامة، وإلغاء الغرامات المالية التي تقدر بملايين الشواقل، والسماح لهم بالزيارة، والالتزام بعدم فتح ملفات للأسرى الذين واجهوا السّجان بحرق الغرف، والأهم هو الحفاظ على البنية التنظيمية لأسرى الجهاد، بما شكّل ذلك حماية لأهم منجزات الحركة الأسيرة تاريخيًا”.

وقال البيان إن “هذا الانتصار الذي ارتكز على وحدة الحركة الأسيرة، جاء في أعقاب برنامج نضالي نفّذته الحركة الأسيرة من خلال لجنة الطوارئ العليا للأسرى الذي استند على العصيان والتمرد على قوانين إدارة السجن، وكذلك بعد حوار مضني وشاق خاضته كافة مكونات الحركة الأسيرة مع إدارة سجون الاحتلال على مدار أكثر من شهر”.

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