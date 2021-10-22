مصر تعلن الإجراءات التي تتبعها الجامعات في حال عدم تلقي الطالب لقاح كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية عن الإجراءات التي ستتبعها الجامعات في حال عدم تلقي الطالب لقاح فيروس كورونا.
وحسب بيان الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، أكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لصدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي ستتبعها الجامعات في حال عدم تلقي الطالب لقاح فيروس كورونا، سوف تتمثل في عدم السماح بالدخول إلى الحرم الجامعي، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح.
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وأشارت إلى أنه في حالة عدم حصول الطالب على اللقاح يمكنه إجراء تحليل “PCR” يقدمه أسبوعيا، مع التشديد على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما ناشدت الوزارة الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح سرعة التوجه إلى أي من نقاط تلقي اللقاح المحددة داخل الجامعات والمخصصة للطلاب للحصول على اللقاح.
ووفقا للبيان، فقد تم تقديم نحو 1.2 مليون جرعة في الجامعات من لقاح فيروس كورونا، حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأيضا العاملين والطلاب.
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