محمد بن مسعود - الدمام - قضى 15 شخصا نتيجة حريق اندلع في مصنع متفجرات روسي في جنوب شرق موسكو الجمعة، كما قالت السلطات المحلية. وأضافت حكومة منطقة ريازان حيث يقع المصنع، أن «15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب شخص بحروق خطرة» وهو في حال حرجة مضيفة أن هناك شخصا ما زال في عداد المفقودين.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع المتفجرات الروسي إلى 15 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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