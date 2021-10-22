الأرصاد: سحب رعدية على منطقة جازان حتى السادسة مساءً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر – حتى الساعة السادسة مساءً.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر، كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير, ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية.
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