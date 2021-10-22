إعلام: إسرائيل توافق على بناء 3 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات الإسرائيلية ستوافق الأسبوع المقبل على بناء 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ووفقا لما نشره موقع جي دي إن العبري، فقد أعلن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، مساء الخميس، جدول أعمال اجتماع الأسبوع المقبل، والذي سيتضمن عرض نحو 3000 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على بناء المستوطنات منذ تولي إدارة بايدن السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تولي حكومة نفتالي بينيت في إسرائيل.

وعن توزيع الوحدات داخل المستوطنات، كشفت التقارير الإعلامية على سبيل المثال، أنها ستكون في ريفافا – 399 وحدة سكنية، وفي كدوميم – 380 وحدة سكنية، وفي إيلون موريه – 100 وحدة سكنية، وفي سان سينا ​​- 100 وحدة سكنية، وفي جفعات زئيف – 98 وحدة سكنية.

وفي عمريم – 86 وحدة سكنية، وفي أريحا روز – 45 وحدة سكنية، وفي كارني شومرون – 27 وحدة سكنية، وفي جفعات زئيف – 58 وحدة سكنية، وفي ألون شفوت – 18 وحدة سكنية، وفي المنجل – 7 وحدات، وفي الكشافة – بدون سكن، وفي تل منشيه – 10 وحدات سكنية، وفي إفرات – 16 وحدة سكنية.

وفي كفر عتصيون – 292 وحدة سكنية، وفي هار براخا – 286 وحدة سكنية، وفي ألون شفوت – 105 وحدة سكنية، وفي كارني شومرون – 83 وحدة سكنية، وفي بيت ايل 58 وحدة، وفي جفعات زئيف – 40 وحدة سكنية، وفي بركان – 28 وحدة.

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