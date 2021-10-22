طائرة ركاب تصطدم بسيارة… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - اصطدمت الطائرة بسيارة في مطار ألماتي الكازاخستاني. تم نشر صورة للحادث على شبكة “فكونتاكتي” الاجتماعية. وفقًا للخدمة الصحفية للمطار، فإن الطائرة تابعة لشركة FlyJet.kz. وقع الحادث عند تقاطع طريق سيارات الأجرة والطريق السريع. ويلاحظ أن السيارة تابعة لإحدى خدمات المطار. لم تقع إصابات. وذكرت الخدمة الصحفية للمطار لمراسل وكالة “سبوتنيك” أن التحقيق جار. وكانت الطائرة التي اصطدمت بالسيارة تكمل رحلة باكو – ألماتي. لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

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