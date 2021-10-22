اخبار دوليه – بايدن: أمريكا ستدافع عن تايوان حال تعرضها لهجوم من الصين

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن بلاده ملتزمة بالدفاع عن تايوان، إذا تعرضت لهجوم من جانب الصين.

وقال بايدن خلال لقاء، نظمته شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية أمس الخميس، بالتوقيت المحلي، ردا على سؤال،حول ما إذا كانت أمريكا ستحمي تايوان، حال تعرضها لهجوم من جانب الصين «نعم، علينا التزام بذلك».

وأضاف بايدن أنه بينما لا تسعى الولايات المتحدة لخوض صراع مع الصين، يجب أن تفهم بكين «أننا لن نتراجع ونغير أيا من وجهات نظرنا».

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الجمعة عن بايدن قوله للمذيع، أنديرسون كوبر خلال اللقاء الذي نظمته «سي.إن.إن» في بالتيمور «لا أريد حربا باردة مع الصين».

ورحب المتحدث الرئاسي التايواني، كزافييه تشانج، بالتصريحات اليوم الجمعة، قائلا إن أمريكا أظهرت دعما «راسخا» لتايوان، منذ أن تولى بايدن السلطة في كانون ثان/يناير الماضي.

و نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله لاحقا إن بايدن لم يعلن تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه تايوان.

وأضاف أن الولايات المتحدة سوف تواصل الإبقاء على التزامها ، بموجب «قانون العلاقات مع تايوان» وستدعم دفاع تايوان عن نفسها وستعارض التغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن.

وتواجه إدارة بايدن دعوات متزايدة لتوضيح الالتزام الأمريكي للدفاع عن تايوان، فيما يصعد الرئيس الصيني، شي جين بينج الضغوط الدبلوماسية والعسكرية ضد الحكومة المنتخبة بارادة شعبية في تايوان.