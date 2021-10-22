مصرع 7 أشخاص وفقدان 9 آخرون في حريق مصنع لإنتاج متفجرات بروسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:

أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية، اليوم الجمعة، عن مصرع 7 أشخاص، وفقد 9 آخرون في حريق مصنع لإنتاج متفجرات في منطقة ريازان في وسط روسيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن “حريقا اندلع بعد عملية تقنية”، موضحة أن “7 أشخاص قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى وما زال مصير 9 آخرين غير معروف”.

وأضافت الوزارة الروسية أن أكثر من 170 فردا من فرق الإطفاء موجودون في الموقع.