الأرصاد المصرية تتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - وحسب ما كتبته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت سقوط أمطار خفيفة، غدا الجمعة، على فترات متقطعة في بعض مناطق السواحل الشمالية.

ونشرت الهيئة أيضا توقعاتها لدرجات الحرارة خلال المدة من الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحتى الأربعاء 27.

وأوضحت أن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ستكون الأجواء فيها معتدلة، تميل للحرارة على جنوب سيناء، وستكون حارة على جنوب الصعيد، مؤكدة أنها ستكون لطيفة ليلا على أنحاء البلاد كافة.

وعن الشبورة المائية، قالت الهيئة إنها ستكون كثيفة صباحا حتى الساعة الـ 7 تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فتوقعت الهيئة أن يشهد الجمعة 22 أكتوبر في القاهرة والوجه البحري 27 درجة والصغرى 19، وفي السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء 30 درجة والصغرى 24، وشمال الصعيد 28 درجة والصغرى 19، وجنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21.

وبالنسبة للسبت 23 أكتوبر، فالقاهرة والوجه البحري 27 درجة والصغرى 18، والسواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 19، وجنوب سيناء 30 درجة والصغرى 24، وشمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وجنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

أما الأحد 24 أكتوبر، فالقاهرة والوجه البحري 29 درجة والصغرى 19، والسواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وشمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وجنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 22.

وعن الاثنين 25 أكتوبر فالقاهرة والوجه البحري 28 درجة والصغرى 19، والسواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وشمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وجنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 22.

وبخصوص الثلاثاء 26 أكتوبر، فالقاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، والسواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وشمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وجنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21.

وفي النهاية توقعت الهيئة ليوم الأربعاء 27 أكتوبر أن تكون القاهرة والوجه البحري 26 درجة والصغرى 19، السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وشمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وجنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21.

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