اخبار الخليج – حجز أملاك رجل خمسيني لالزامه بسداد تعويضات لرجل آخر بعد ان اعتدى عليه بالضرب

محمد بن مسعود - الدمام - قررت محكمة التنفيذ الحجز على أملاك رجل خمسيني لالزامه بسداد تعويضات لرجل آخر بعد ان اعتدى عليه بالضرب في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.

وجاء الحكم طبقا للمادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالحجز على منقولات المدين، وذلك بحدود مبلغ المطالبة وقدره 7340 دينار، والمحكوم به لصالح المنفذ له وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، مع التصريح بالقوة الجبرية والدخول بالكسر في حضور الشرطة إذا لزم الأمر، ويعين المنفذ ضده حارسا، وفي حال عدم وجوده يعلن بصورة من محضر حجز المنقولات وبتعينه حارسا عليها مع غلق مكان تواجد المنقولات وإيداع المفتاح بخزانة المحكمة مع عرض محضر الحجز على القاضي المختص لتدقيقه فور إتهامه تمهيدا لبيع المنقولات المحجوزة.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية قضت بإلزام بحريني خمسيني بأن يؤدي الى آخر مبلغ وقدره 7340 دينار كتعويض مادي وأدي جابر للضرر بعد أن اعتدى بالضرب على اخر في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.

وعاقبت المحكمة الكبرى الجنائية المعتدي بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات من صيرورة الحكم النهائي، حيث استأنف في محكمة الاستئناف والتي أيدت الحكم، ليلجأ لمحكمة التمييز التي اقرت الحكم، وبعد اكمال المعتدي كل درجات التقاضي توجه المعتدى عليه «المدعي» الى المحكمة المدنية والتي قضت بتعويضه مدنياً 7340 دينار.

تفاصيل القضية تعود الى مشاجرة وقعت في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، إذ إن المتهم الأول والثاني يملكان إسطبلات للخيول ويقومون برعايتها ويترددان على نادي راشد للفروسية، وبعد خلاف بينهم قام الاول بالاعتداء على الثاني في مواقف السيارات مما أحدث به عاهة تقدر بـ 10% حسب التقرير الطبي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما وفي 26 ديسمبر 2019 اعتديا على سلامة جسم بعضهما البعض فأحدث المتهم الأول بالثاني الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أدت إلى إصابته بعاهة مستديمة تقدر بـ10% دون أن يقصد إحداثها.