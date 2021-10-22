محمد بن مسعود - الدمام - 2021-10-22T11:09:46.440+03:00 تمكن الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مركبة أثناء قيادتها على الطريق بالقرب من منطقة عراد دون وقوع إصابات والمعلومات تشير إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الدفاع المدني: إندلاع حريق في مركبة بالقرب من منطقة عراد دون وقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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