الأمير سلطان بن سلمان: انضمام مجموعة العويس لمؤسسي «الملك سلمان لأبحاث الإعاقة» يوسع نشاطات المركز

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، رئيس مجلس إدارة مجموعة العويس، سعود بن محمد العويس بمقر مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

ورحب سموه بانضمام المجموعة لعضوية مؤسسي المركز، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس المجموعة، مشيداً بإسهاماته في الأعمال الخيرية من واقع المسؤولية الاجتماعية وبما يجسد معنى الشراكة التكاملية مع كافة القطاعات، منوهاً سموه بأن انضمام مجموعة العويس يعد مكسباً كبيراً ومشاركة فعّالة ستسهم بعون الله في تفعيل دور المركز وتمكينه من توسيع نشاطاته العلمية الهادفة للحد من الإعاقة.

من جهته عبر الأستاذ سعود العويس عن تقديره للدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مشيرًا إلى جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في دعم قضايا الإعاقة وجهوده الإنسانية في هذا المجال، كما أعرب عن اعتزازه بعضوية مؤسسي المركز الذي يعد من المراكز المنظمة على مستوى الشرق الأوسط في مجال الأبحاث العلمية في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتبني قضيتهم.

وأشار العويس إلى أن انضمامه للمركز نابع من الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع وإيمانه بأهمية دور البحث العلمي في مواجهة الإعاقة والحد منها، حيث يمثل المركز نقلة نوعية في أعمال المؤسسات الخيرية من خلال ما يقوم به من أبحاث ودراسات في مواجهة قضية الإعاقة، مشيداً بالجهود التي يبذلها سمو الأمير سلطان في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. مؤكداً بأن الانضمام لعضوية مؤسسي المركز يمثل استمراراً بالتزامه بدعم نشاطات المركز وبرامجه الرامية إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والحد من الإعاقة والتقليل من آثارها.