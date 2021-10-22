«الأرصاد»: رياح نشطة وضباب وأتربة تؤثر على 4 مناطق.. الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد سكان أربع مناطق بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تشمل الحالة رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار وضبابًا يعيق الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة كل من منطقة نجران حيث توقع المركز نشاط في الرياح وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من "خباش، وشرورة، ونجران.

كما نبه المركز أهالي المنطقة الشرقية حيث من المتوقع نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تسبب تدين في الرؤية الأفقية وتشمل الحالة "الدمام، القطيف، بقيق".

كذلك توقعت الأرصاد تكون الضباب بالمنطقة الشرقية ما يتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة "البطحاء، الشيبة، سلوى، كذلك تتأثر منطقة جازان بالضباب وتشمل الحالة "جازان وفرسان".

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