«المرور» يحدِّد خطوتين لربط رخصة القيادة بالإقامة الجديدة

الرياض - محمد عبدالله - قال المرور السعودي، إنه يمكن للمقيم ربط رخصته على الإقامة القديمة، بالإقامة الجديدة عبر خطوتين.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مقيم بهذا الخصوص: «تفضّل بمراجعة قسم المرور، والتقدم بطلب استبدالها برقم الهوية الجديد».

وقال المقيم في استفساره: إنه جاء حديثًا إلى المملكة على إقامة جديدة، وعنده رخصة قيادة على إقامة قديمة، فهل يمكن له ربط الرخصة إلكترونيًا بالإقامة الجديدة أم يجب عليه الذهاب الى إحدى مدارس القيادة؟

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