طقس الجمعة.. ضباب ورياح نشطة على هذه المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة، استمرار تكون الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر.

كما توقع المركز أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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