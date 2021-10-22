لجنة الشكاوى بأمانة الرياض تباشر 230 تظلمًا وتعدِّل 52 قرارًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت امانة منطقة الرياض، أن لجنة التظلمات باشرت 230 تظلمًا منذ بدء إنشائها من 12 شهرًا، وقامت بتعديل 52 قرارًا صدرت من البلديات والإدارات.

وأوضحت الأمانة –عبر تويتر- أن لجنة النظر في التظلمات والشكاوى المشكلة من قبل أمين منطقة الرياض، فيصل بن عبد العزيز بن عياف، في 1 ربيع الأول 1442هـ، باشرت 230 تظلمًا خلال 12 شهرًا، وقامت بتعديل 52 قرارًا صدرت من البلديات والإدارات تماشيًا مع ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأشارت إلى أن لجنة النظر في التظلمات والشكاوى، تشكلت بهدف تحقيق مزيد من الضبط والوصول لأقصى درجات الشفافية والعدالة.

وأضافت أن اختصاص اللجنة يشمل التالي:

ـ النظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو إلغائه.

ـ التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية.

ـ النظر في الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.

وأوضحت امانة الرياض ان خطوات التقديم تشمل:

ـ الدخول على الخدمة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الأمانة منطقة الرياض.

ـ الضغط على نظام البلاغات والشكاوي.

ـ التقديم على لجنة النظر في التظلمات والشكاوي.

ـ إدخال بيانات المستفيد. والموقع ووصف نوع التظلم.

ـ تحميل المرفقات الخاصة بطلب التظلم.

ـ الإقرار بصحة البيانات وإرسال الطلب.

وأخيرا سيتلقى المستفيد رسالة برقم الطلب بعد حفظ البيانات.

اقرأ أيضًا:

أمانة الرياض: 5 أنشطة تتطلب إصدار شهادة صحية للعاملين